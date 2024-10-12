10月9日午後、衆議院解散に先立って行われた石破茂首相と野党トップによる党首討論には、石破首相の「ストレス」があちこちに現れていた。【本人の写真】石破首相の妻・佳子さんは地元では本人以上に人気者。慶應大学時代の同級生で、首相側から何度もアプロ―チしたという筆者が特に気になったのは、立憲民主党の野田佳彦代表との討論だ。野田代表は、“議論”をしようと石破首相に呼びかけて話しはじめた。野田佳彦代表との