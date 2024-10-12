日本航空（JAL）は、国際線で特別運賃をを10月11日から18日まで販売する。往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は10月11日から2025年9月30日までで、路線により異なる。予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」、ファーストク