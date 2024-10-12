アーティストの藤咲凪が11日（金）、美白際立つ黒髪ロングヘアに全身ホワイトコーデ姿を披露した。【別カット1点】藤咲凪の圧倒的ビジュアルに見惚れる正面カット2人組音楽ユニット・最終未来少女の藤咲凪。昨年5月には初のソロ曲『鬱鬱バッキュン！』をリリースした。藤咲は11日、「こんなアイドルはどうですか、推してみませんか」とInstagramを更新。艶感抜群の美白が際立つ、動きのある黒髪スタイルを公開した。投稿には、「儚