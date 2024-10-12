フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、ドジャースとパドレスの米大リーグ・地区シリーズ第５戦が１１日（日本時間１２日午前９時８分開始予定）にドジャースタジアムで行われることを伝えた。先発はドジャースが山本由伸投手で、パドレスがダルビッシュ有投手。ポストシーズン史上初めて両軍とも日