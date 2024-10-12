今年は佐賀県で開催された国民スポーツ大会（10月15日まで）の開会式に、10月5日、天皇皇后両陛下が出席された。翌6日、両陛下は女子バレーボールの試合を観戦され、粘り強くボールをつなぐ選手たちに笑顔で拍手を送られた。 【写真】カルドゾ大統領と歓談する紀宮さま。他、ストライプ柄のワンピースを着た愛子さま、笑顔でお話を聞く愛子さまなども「試合に先立って、雅子さまは愛子さまに“今日バレーボールを見るのよ”