1987年の騎手デビューから34年間にわたり国内外で活躍した名手・蛯名正義氏は、2022年3月から調教師として活動中だ。蛯名氏の週刊ポスト連載『エビショー厩舎』から、新馬戦の「厩舎コメント」についてお届けする。【写真】ブルーグレーのジャケット姿、馬と顔を付け合せる蛯名正義氏＊＊＊予想ファクターの一つに、調教の手応え、レースに向けての期待などを、調教師や助手が語る「厩舎コメント」というのがあります。