「プレオ・プラス」の一部改良モデルを発表スバルは、「プレオ・プラス」の一部改良モデルを発表した。メーカー希望小売価格（税込）は103万6200円〜144万6500円となる。【画像】懐かしい？スバルの名車をふりかえる全35枚今回の一部改良では、コーナーセンサーを2個から4個に変更。また、コーナーセンサー作動時のメーター内表示を変更することで、車両後退時の安全性を高めた。スバル「プレオ・プラス」一部改良モデル発表。さ