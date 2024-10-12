勝利を喜ぶドイツの選手＝11日（AP＝共同）サッカーの欧州ネーションズリーグは11日、各地で1次リーグが行われ、最上位リーグAの3組でドイツがボスニア・ヘルツェゴビナを2―1で下し、2勝1分けの勝ち点7とした。オランダはハンガリーと1―1で引き分けて同5、ハンガリーは同2となった。（共同）