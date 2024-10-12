社民党の福島瑞穂党首は１１日、衆院選に向けて時事通信のインタビューに応じた。「暮らしと平和」を争点に位置付け、「自民党政治は変えなければならない」と強調した。―衆院選の争点は。暮らしと平和だ。税金の取り方と使い道を変えたい。自民は大企業のための政治をやっている。自民が競り勝てば、憲法改悪、軍拡、戦争への道だと思っている。これを止めるのが社民だ。―選挙戦略は。戦争を止めたい、平和が大事だと