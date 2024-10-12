牧原秀樹法相は１１日、報道各社のインタビューに応じ、法務行政について「前例踏襲を続けている時代に見合っていない分野があれば、見直していく」と述べた。主なやりとりは次の通り。―「再審法」改正に関する見解は。再審制度の在り方については、現在法務省の協議会で専門家が議論している。法改正の要否も含めて、充実した議論を重ねることが重要だ。一議員として、無実の人が処罰されることがあってはならないと考えて