天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、初めてお一人での地方公務に臨まれています。訪問先では、幼い子どもに歩み寄り、笑顔で声をかけられる場面もみられました。◇到着の1時間半前、多くの人が詰めかけた午前10時ごろの佐賀空港。──こんなに普段、人が集まることある？「全然ですよ」「1人2人歩いているかなって感じ」そして11日午前11時半、「国民スポーツ大会」を観戦するため、佐賀県に到着された愛子さま。知事らの出