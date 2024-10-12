【ビエンチャン時事】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）各国に、日米中なども加わって開催された一連の首脳会議が閉幕した。ＡＳＥＡＮは加盟国間の「一体性」を理念として掲げるが、地域への影響力を強める中国への対応には各国で温度差があるのが実情で、結束にほころびが生じている。シンガポールのシンクタンク「ＩＳＥＡＳユソフ・イサーク研究所」は４月、ＡＳＥＡＮ加盟１０カ国の有識者らを対象とした調査を公表。「影