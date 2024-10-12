竜星涼と八木莉可子がダブル主演するドラマ『潜入兄妹特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系／毎週土曜22時）の第2話が12日の今夜放送される。【写真】インターネット専用くじを利用したその詐欺に挑む貴一（竜星涼）ドラマ『潜入兄妹』第2話場面カット本作は、日本テレビ系ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』『ボイス110緊急指令室』のチームが結集したオリジナル作品。父の命を奪われた兄妹を主人公に、2人が限界スレス
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