ドル円はしっかりも、午後は様子見ムード＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円はロンドン市場からのドル買い円売りの流れが継続し、１４９円２８銭まで上値を伸ばした。米債利回りの上昇がきっかけとなってロンドン市場で１４９円台まで上昇。注目された米生産者物価指数は前月比が予想を下回ったが、前年比は上回った。この結果を受けて１４８円８０銭近くまで売りが出た後反発し、上値をトライした。 週