日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）は「再び被爆者をつくるな」を合言葉に、世界に被爆者を派遣して核兵器の残虐さを伝えてきた。被爆者援護の充実も訴え続け、脱原発運動にも積極的に参加している。日本被団協は、マーシャル諸島ビキニ環礁での米国の水爆実験で「第五福竜丸」が被ばくし、反核運動が高まっていた１９５６年８月に結成された。国内のみならず、海外でも積極的に活動し、翌年には代表委員が旧ソ連や中国