フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、ＪＲＡの女性騎手として活躍していた藤田菜七子騎手の引退が１１日に決まったことを報じた。週刊文春が報じたスマートフォン不正利用について騎乗停止処分を受けたあと引退届を出し、受理された。約８年半、数々の記録を樹立するなど競馬界を彩ったヒロインは