壮絶な被爆体験を歴史に刻み、伝え続けた意志を世界がたたえた。１１日に発表されたノーベル平和賞に、被爆者団体の全国組織「日本原水爆被害者団体協議会（被団協）」が選ばれた。広島や長崎の被爆者らは、「核なき世界」の実現へ誓いを新たにした。「核なき世界」誓い新た「夢の夢。うそみたい」。広島市役所で１１日、受賞者の発表を待っていた被団協代表委員の箕牧（みまき）智之さん（８２）は、「日本被団協」と読み上げ