俳優の柳楽優弥が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』（毎週金曜後10：00）の第1話が、11日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】ラストに登場した”大物”キャストにネット衝撃本作は、市役所で働く平凡で真面目な優しい青年・小森洸人（こもり・ひろと）と自閉スペクトラム症の美路人（みちと）の兄弟が、突然現れた「ライオン」と名乗る謎の男の子との出会いをきっかけに“ある事件”に巻き込