川崎駅前と臨海工業地帯の水江町を結んだトロリーバス（写真提供：川崎市市民ミュージアム）電車なのか、バスなのか――。戦後の復興の最中にあった神奈川県川崎市に、風変わりな乗り物が登場した。その名はトロリーバス、略して「トロバス」と呼ばれた。見た目はバスと一緒だが、日本語の名称は「無軌条電車」。つまり、レールのない電車で、法的には鉄道の一種である。道路の上に張られた架線から屋根上のトロリーポールで集電し