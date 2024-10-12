【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■B’z松本孝弘がVTR出演！「よく食うなこいつら（と思った）」 10月12日19時から日本テレビで『with MUSIC』2時間スペシャルが放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲※アーティスト名五十音順Aqua Timez「虹」「ヒトシズク」新しい学校のリーダーズKATSEYE「Touch」GLAY「誘惑」「サバイバル」「Winter, again」「春を愛する人」「さよならはやさしく