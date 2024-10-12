11日、大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）男子第1節GAME1のサントリーサンバーズ大阪vs大阪ブルテオンの試合が行われた。 2024ー25シーズンから新たに始まったSVリーグ。その幕開けとなる一戦は、昨シーズンのV.LEAGUE DIVISION1 MENのファイナルのカードの再戦となった。 フジテレビの地上波でも生中継された一戦は、トーマス・ジェスキーや西田有志らの活躍が光っ