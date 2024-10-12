西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡10月12日（土）に一番運勢が良いのは……？牡羊座人間関係の転機が訪れそう。交渉や議論が多くなります。自分の希望をはっきり主張して。恋愛は積極的に。牡牛座やりたいことと義務のバランスに苦心する日。忙しさのなかにも楽しみを見出して。再会や復縁の可能性も。双子座家での時間を大切に。趣味や創作活動に没頭すると良さ