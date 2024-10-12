【モデルプレス＝2024/10/12】Aぇ! group・佐野晶哉が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ「離婚後夜」（ABCテレビ：毎週日曜深夜0時10分〜／テレビ朝日：毎週土曜深夜2時30分〜）の第1話が、12日にスタートする。【写真】佐野晶哉、肉体美披露◆佐野晶哉主演「離婚後夜」同ドラマは、LINEマンガで4000万PV（※2024年8月時点）を突破した＊あいら＊／taskey STUDIO氏による人気WEBTOON作品「離婚後夜」を実写ドラマ化。カフ