【モデルプレス＝2024/10/12】俳優の松下洸平が主演を務める日本テレビ系土ドラ9「放課後カルテ」（毎週土曜よる9時〜）が、12日にスタートする。【写真】松下洸平、川口春奈とキス寸前◆松下洸平主演「放課後カルテ」同作は、小学校を舞台に、口も態度もでかい小児科医・牧野（松下）が、その観察眼で“言葉にできないSOS”を見抜き、未来へ向かう子ども達の背中を押す“保健室ヒューマンドラマ”。原作は、日生マユの人気マンガ