【モデルプレス＝2024/10/12】俳優の竜星涼と女優の八木莉可子がW主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」（毎週土曜よる10時〜）の第2話が、12日に放送される。【写真】八木莉可子、両腕拘束で涙目◆竜星涼＆八木莉可子W主演「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」同ドラマは、日テレ系人気ドラマ「大病院占拠」「新空港占拠」「ボイス110 緊急指令室」のチームが結集したオリジナル作品。父の命を奪われた