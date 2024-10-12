【モデルプレス＝2024/10/12】女優の畑芽育が主演を務め、HiHi Jets作間龍斗、美 少年・那須雄登、少年忍者・織山尚大、そして内田煌音が共演する12月6日公開の映画『うちの弟どもがすみません』より、最新予告映像とポスタービジュアルが解禁された。【写真】畑芽育＆HiHi Jets・美 少年メンバーら密着◆「うちの弟どもがすみません」予告映像解禁予告映像は、畑演じる主人公・糸の「こんな新生活聞いてない！」という嘆きからス