山崎武司氏は2012年に中日復帰…開幕スタメンも4月にインフルエンザで離脱セ、パ両リーグで本塁打王に輝いた山崎武司氏（野球評論家）はプロ26年目の2012年シーズン、古巣・中日に復帰した。自らアクションを起こして、手に入れたチャンスだった。開幕スタメンをつかむなどスタートは上々だったが、4月にインフルエンザにかかって、流れが悪くなった。大看板のホームランは激減。クライマックスシリーズ（CS）では巨人の右腕に力