他の100均とは一味違ったおしゃれな商品が並ぶ【セリア】には、SNSで話題の「人気アイテム」があるそう。今回は、見つけたら即GETがおすすめの4商品をピックアップしました。 もう手放せない！「フタ付きウェットシートケース クリア」 最初にご紹介するのは、@mocaa_cosmeさんがリールで「30万回」も再生されたというクリアタイプの「フタ付きウェットシートケース」です。市販のウェット