西武の西口文也新監督（５２）が１１日、都内で就任会見を行い、現役時代の背番号１３を背負っている高橋光成投手（２７）の再生を公約に掲げた。西武一筋２１年で１８２勝を挙げた名投手らしく、投手を中心とした「守備から入っていき、ゼロで抑える守りの野球」を理想として挙げた。カギを握るのは高橋の復活だ。今季もエースとして期待されながら、０勝１１敗、防御率３・８７という失意の結果に終わり、最下位独走の要因と