◆米大リーグ・地区シリーズ第５戦ドジャース―パドレス（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸（２６）が大一番に向けて球場入り。球団が１１日（日本時間１２日）、公式Ｘ（旧ツイッター）とインスタグラムでその姿を公開した。２勝２敗のタイで迎えた地区シリーズ第５戦の本拠地・パドレス戦。ドジャースは山本、パドレスはダルビッシュ有投手（３８）が先発。ポストシーズ