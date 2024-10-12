日本はサウジアラビアを2-0で撃破日本代表は現地時間10月10日、2026年北中米共催ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の敵地サウジアラビア戦に臨み、2-0と勝利。3連勝を飾った。韓国メディアは「7試合連続無失点の日本が怖い…サウジアラビアでさえ止められなかった」と見出しを打ち、やはりアジア最強なのか…」と取り上げ、日本が示す強さに戦々恐々している。試合は前半14分、MF堂安律から受けたパスをMF三笘薫がダイレク