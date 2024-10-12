【W杯2026アジア最終予選】サウジアラビア代表 0−2 日本代表（日本時間10月11日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】伊東純也の高精度クロス→小川のドンピシャヘッド炸裂日本代表指揮官を務める森保一監督の采配が見事に的中した。後半途中に投入した小川航基が約5分後に値千金となる追加点をサウジアラビアから奪取。日本代表では6試合7発目となるゴールにはファンも大熱狂の様子だった。絶好調の男が再び結