俳優の畑芽育が主演し、HiHi Jetsの作間龍斗、美 少年の那須雄登、少年忍者の織山尚大、ジュニアの内田煌音が共演する映画『うちの弟どもがすみません』（12月6日公開）のポスタービジュアルと、最新予告映像が公開された。【写真】作間龍斗らのクランクアップのソロカット今作は、オザキアキラ氏による同名漫画（集英社『別冊マーガレット』連載）を実写化。大好きなお母さんと新しいお父さんとの穏やかな生活に憧れる女子高