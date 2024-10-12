1年での退任となった今江監督。この人事には様々な意見が寄せられている(C)産経新聞社楽天は10月11日、今江敏晃監督が今季限りで退任することを発表した。交流戦初優勝に導き、最終的には4位に終わったがシーズン終盤までCS争いを広げた。賛否を呼んでいる今回の退任劇ではあるが、いずれにせよ今江監督の“功績”は間違いなく存在する。【関連記事】【楽天】1年限りの指揮官交代6人目今江監督が退任する監督人事に球界内から