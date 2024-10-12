パリ五輪フェンシング日本代表の江村美咲が１１日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話ＳＰ」（金曜・この日は午後９時）に出演した。この日、「私自身、別に恋愛経験すごい多いわけじゃないんで、分からないんですけど」と話し出した江村。「今まで付き合った人は全員、フェンシングの人で」とカミングアウトした。「一緒に練習していると、取り組み方とかで、この人真面目だなとか、負けた時とか、この人、物に当たっち