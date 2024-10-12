【ビエンチャン＝佐藤友紀、作田総輝】１１日に閉幕した東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連の首脳会議で、石破首相は持論とする「アジア版ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）」に触れなかったが、ＡＳＥＡＮ各国の警戒感は根強い。ＡＳＥＡＮは伝統的に中立的な外交を掲げる。中国と経済的なつながりが強い国が多く、多国間の安全保障枠組みの構築には消極的だ。インドネシア紙ジャカルタ・ポストは５日、中国がＡＳＥＡＮ各国