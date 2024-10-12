「シフォン」の一部改良モデルスバルは、「シフォン」の一部改良モデルを発表した。メーカー希望小売価格（税込）は148万5000円〜210万6500円。【画像】最新スバルのラインナップをみる全85枚今回の一部改良では、コーナーセンサーを2個から4個に変更。また、コーナーセンサー作動時のメーター内表示を変更するとともに、コーナーセンサーブザーの音量変更機能を追加することで、車両後退時の安全性を高めた。スバル「シフォン」