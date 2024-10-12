研究に基づき復元された、古墳時代の漆塗りの甲冑＝4日、奈良県立橿原考古学研究所付属博物館古墳時代の人々はどのように甲冑を作り、身にまとっていたのか―。そんな古代の謎に迫る意欲的な特別展が奈良県立橿原考古学研究所付属博物館（同県橿原市）で始まった。関東から九州まで8府県の50を超える遺跡・古墳の遺物など約300点をそろえた。国宝や重要文化財も含み、古墳時代の甲冑に焦点を当てた展覧会では過去最大の規模だ。1