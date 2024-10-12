群馬県でトラックに衝突されて家族3人が死亡した事故で、前橋地検は運転手の起訴内容をより刑が重い「危険運転致死傷罪」に訴因変更するよう裁判所に請求しました。塚越湊斗君（当時2）、父親の寛人さん（当時26）、祖父の正宏さん（当時53）は5月、鈴木吾郎被告（70）が運転するトラックに衝突されて死亡しました。前橋地検は今月11日、鈴木被告が飲酒していたとして、起訴した時の罪より刑の重い「危険運転致死傷罪」に訴