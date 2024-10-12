広島は１１日、マツダスタジアムでスカウト会議を開き、２４日のドラフト会議で明大・宗山塁内野手（２１）を１位指名すると公表した。広島・三次市出身のスター候補に対し、田村スカウト部長は「誠意を見せるという意味」と、昨年に続く２年連続の１２球団一番乗り公表に踏み切った。東京六大学史上１２人目、明大では同２人目の通算１００安打＆１０本塁打を達成した宗山は、走攻守そろった内野手。チームは今季、正遊撃手と