ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:55）。10月5日（土）の放送は、SHISHAMOの宮崎朝子さん（Vo./Gt.）さん、松岡彩さん（Ba.）、吉川美冴貴さん（Dr.）が登場。10月2日（水）に配信リリースされた新曲「カラフル」について語りました。ジョージ・ウィリアムズ、松岡彩さん、宮崎朝子さん、吉川美冴貴さん、安田レイ◆「土曜