NY株式11日終値総じて上昇 ダウ平均42863.86（+409.74+0.97%） S＆P5005815.03（+34.98+0.61%） ナスダック18342.94（+60.89+0.33%） CME日経平均先物39890（大証終比：+280+0.70%）