ダウ平均は金融株の上昇などを支えにしっかり＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上昇。終値はダウ工業株３０種平均が４０９．７４ドル高の４万２８６３．８６ドル、ナスダック総合指数が６０．８９高の１万８３４２．９４、Ｓ＆Ｐ５００が３４．９８高の５８１５．０３。 米金融機関の第３四半期決算が本格化する中、大手商業銀行でダウ平均採用銘柄であるＪＰモルガンの決算を好感した買いが入ったことで