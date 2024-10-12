※経済指標 【ドイツ】 ＊経常収支（8月）21:38 結果144.0億ユーロ 予想N/A前回178.0億ユーロ（160.0億ユーロから修正）（経常収支) 【カナダ】 ＊住宅建設許可（8月）21:30 結果-7.0% 予想-8.6%前回20.8%（22.1%から修正）（前月比) ＊雇用統計（9月）21:30 結果4.67万人 予想3.5万人前回2.21万人（雇用者数・前月比) 結果6.5% 予想6.6%前回6.6%（失業率)