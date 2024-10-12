「第2回みんなの推し恋愛マンガ大賞」の大人の恋愛部門で大賞を受賞したma2の人気コミックを、主演・菊池風磨×ヒロイン・久間田琳加でドラマ化。本日10月12日（土）、ドラマ『私たちが恋する理由』が放送スタートする。【映像】60秒PR本作は、オフィスを舞台に6人の男女が繰り広げる、焦れったくもほろ甘い“大人のピュア恋”決定版。初回から菊池×久間田をはじめ3組のカップルの“キュンシーン”が目白押しだが、スタートに先駆