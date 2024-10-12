韓国で一部の人が「背を伸ばす注射」と誤解している成長ホルモン注射を受け、異常を訴える事例が増えている。【韓国】候補者すらゼロ…“ノーベル賞コンプレックス”10月10日、国会・保健福祉委員会所属のチョン・ジンスク議員が食品医薬品安全処と健康保険審査評価院らから受け取った資料によると、過去5年間で成長ホルモン注射を受けて異常症状を訴える事例が年々増えているという。異常を訴える事例の件数は、2019年436件、2020