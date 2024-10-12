【MLB】ロイヤルズ1-3ヤンキース（10月10日（日本時間10月11日））【映像】188キロ“爆速打球”に投手ドン引き10月10日（日本時間10月11日）に米・ミズーリ州カンザスシティにあるカウフマン・スタジアムで行われたカンザスシティ・ロイヤルズ対ニューヨーク・ヤンキースの一戦で、ヤンキースの誇る怪力系スラッガー、ジャンカルロ・スタントンの放った“爆速打球”が、野球ファンの間で注目を集めている。2-0、ヤ