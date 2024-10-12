◇バレーボールSVリーグ第1節(11日、東京体育館)バレーボールの新しい国内トップリーグ「SVリーグ」は11日、開幕戦が行われ、日本代表の西田有志選手らが所属する大阪ブルテオンが3-0(25-17、25-19、25-21)でサントリーサンバーズ大阪を下しました。サントリーは、イタリア1部リーグ・セリエAのモンツァから高橋藍選手が加入。大阪Bも山内晶大選手や山本智大選手らパリ五輪で戦った日本代表勢同士がぶつかりました。大阪Bは、第1セ