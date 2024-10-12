Amazon プライム・ビデオで生配信ボクシングの7大世界戦興行に出場する選手たちが11日、都内のホテルで会見した。13、14日に東京・有明アリーナで行われる異例の2日連続世界戦興行。WBOアジアパシフィック（AP）バンタム級1位・那須川天心（帝拳）は、14日に同級2位ジェルウィン・アシロ（フィリピン）との王座決定戦10回戦に臨む。波紋を呼んだ発言から話題が派生し、競技愛を溢れさせた。戦績は26歳の那須川が4勝（2KO）、23歳