柳楽優弥が主演を務め、坂東龍汰が共演するドラマ『ライオンの隠れ家』（TBS系／毎週金曜22時）の第1話が11日に放送され、ある事件に巻き込まれる兄弟を演じる柳楽と坂東の熱演に称賛の声が相次いだ。【写真】尾野真千子がサプライズキャストとして登場『ライオンの隠れ家』第1話場面カット本作は、柳楽演じる優しい青年・小森洸人と、坂東演じる自閉スペクトラム症の美路人の兄弟が、突然現れた「ライオン」と名乗る謎の男